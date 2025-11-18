UE impõe cota sobre exportações de liga de ferro

As medidas incluem cotas tarifárias específicas por país para algumas ferroligas, - ligas feitas pela combinação de ferro com outros elementos - limitando o volume de importações que podem entrar na UE sem tarifas, disse a Comissão nesta terça-feira.

A Comissão Europeia introduziu cotas de importação em certas ligas metálicas usadas na fabricação de aço para proteger os produtores domésticos de uma enxurrada de importações mais baratas.

Sob as novas regras, um sistema de preço de referência será aplicado. Se o preço das ferroligas importadas cair abaixo de um preço de referência estabelecido, uma tarifa será imposta. Esta tarifa será igual à diferença entre o preço de referência e o preço real de importação. No entanto, se o preço do metal importado atender ou exceder a referência, nenhuma taxa será cobrada.

As medidas devem expirar em 17 de novembro de 2028.

O bloco também informou hoje que planeja restringir importações de sucata de alumínio em 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado