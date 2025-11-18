Tarifas dos EUA continuam pressionando lucros de montadoras do Japão e da Coreia do Sul

As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos devem continuar prejudicando a lucratividade das montadoras japonesas e sul-coreanas durante 2026, segundo avaliação divulgada nesta terça-feira (18), pela Fitch Ratings. A agência projeta que a alíquota para produtores coreanos cairá para 15% em 2026, alinhando-se à aplicada aos japoneses e europeus após acordo comercial recente entre EUA e Coreia do Sul.

A situação levou a Fitch a revisar suas avaliações de crédito para algumas das principais montadoras japonesas e coreanas. A Honda teve sua perspectiva alterada para negativa em setembro, com expectativa abaixo de 5% nos próximos dois anos. A Nissan sofreu rebaixamento de rating em abril e mantém perspectiva negativa, enquanto Toyota e Hyundai preservaram classificações estáveis, apoiadas por operações diversificadas e solidez financeira.