Tarifas dos EUA continuam pressionando lucros de montadoras do Japão e da Coreia do Sul
As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos devem continuar prejudicando a lucratividade das montadoras japonesas e sul-coreanas durante 2026, segundo avaliação divulgada nesta terça-feira (18), pela Fitch Ratings. A agência projeta que a alíquota para produtores coreanos cairá para 15% em 2026, alinhando-se à aplicada aos japoneses e europeus após acordo comercial recente entre EUA e Coreia do Sul.
A situação levou a Fitch a revisar suas avaliações de crédito para algumas das principais montadoras japonesas e coreanas. A Honda teve sua perspectiva alterada para negativa em setembro, com expectativa abaixo de 5% nos próximos dois anos. A Nissan sofreu rebaixamento de rating em abril e mantém perspectiva negativa, enquanto Toyota e Hyundai preservaram classificações estáveis, apoiadas por operações diversificadas e solidez financeira.
Além das tarifas, as montadoras de automóveis enfrentam um cenário global desafiador, com projeção de crescimento de apenas 0,3% nas vendas de veículos em 2026. A retirada dos subsídios americanos para veículos elétricos em setembro de 2025 e a concorrência de fabricantes da China em mercados internacionais aumentam a pressão no setor. Com isso, as empresas buscam mitigar os impactos através de produção nos EUA, redução de custos e foco em modelos de maior margem de lucro.