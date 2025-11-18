Liquidação do Banco Master é uma das maiores já feitas no sistema financeiro brasileiro

O Banco Central anunciou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master, o que representa uma das maiores intervenções bancárias da história do sistema financeiro brasileiro. De acordo com dados disponíveis no sistema IFData, do BC, em março, o Master tinha R$ 86,4 bilhões em ativos, R$ 83,2 bilhões em passivos exigíveis e R$ 3,2 bilhões em patrimônio líquido.

A instituição se junta a outros casos históricos, como o do Bamerindus, que tinha um patrimônio negativo de R$ 4,2 bilhões em 1997, quando ocorreu a intervenção do BC. Em situações onde o banco não tem recursos para honrar seus compromisso com os credores, o BC pode tanto realizar a intervenção, que é vista como um caminho intermediário, quanto a liquidação extrajudicial, que é uma medida mais extrema. No caso do Bamerindus, a intervenção começou em 1997, mas a liquidação extrajudicial só foi iniciada em 1998, após a parte saudável ter sido vendida para o HSBC. O Bamerindus representa ainda o maior desembolso do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), cuja cobertura é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Em 1997, a instituição recém-criada precisou desembolsar R$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 19 bilhões no valor corrigido pela inflação) para honrar os depósitos do Bamerindus. O Master, no entanto, pode superar esse valor. De acordo com dados do IFData, em março, a instituição tinha R$ 62,2 bilhões em depósitos elegíveis à cobertura do FGC.

Outra intervenção de valores altos foi a do Banco Econômico. Documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), que investigou as relações do BC com o sistema financeiro privado, mostram que a insuficiência de caixa da instituição chegou a R$ 2,9 bilhões (cerca de R$ 18 bilhões no valor corrigido pela inflação) em 1995. O processo de liquidação extrajudicial começou naquele ano, mas só foi encerrado em 2022, após o controle do Banco Econômico ter sido adquirido pelo BTG Pactual. O Cruzeiro do Sul também passou por uma liquidação extrajudicial, que teve início em 2012, devido a um rombo de R$ 1,3 bilhão. O processo foi encerrado pelo próprio BC em 2015, quando a instituição teve sua falência oficialmente decretada pela Justiça.