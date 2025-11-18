Lambda capta mais de US$ 1,5 bi para expandir infraestrutura de nuvem para superinteligência
A Lambda afirmou em comunicado que levantou mais de US$ 1,5 bilhão em uma rodada Série E liderada pela TWG Global, holding de Thomas Tull e Mark Walter. Também participaram o US Innovative Technology Fund (USIT), de Tull, e investidores já existentes. A empresa, que se apresenta como a "Nuvem de Superinteligência", diz que os recursos permitirão ampliar a construção de infraestrutura de IA em escala de gigawatts.
Segundo o comunicado, o CEO e cofundador Stephen Balaban declarou que o aporte ajudará a desenvolver fábricas de IA em escala de gigawatts nos EUA, que alimentam "serviços usados por centenas de milhões de pessoas todos os dias".
O documento afirma que a Lambda entrega fábricas para treinamento e inferência de IA, em um momento de forte pressão por capacidade computacional e limitação de espaço em data centers.
Fundada em 2012 por engenheiros de aprendizado de máquina que publicaram em conferências como NeurIPS e ICCV, a Lambda diz construir supercomputadores para treinamento e inferência de IA. Em um acordo apoiado pela Nvidia em 2024, a Lambda captou US$ 500 milhões. A gigante de semicondutores também é uma das investidoras da empresa de infraestrutura IA.
*Com informações da Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente