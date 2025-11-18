Lambda capta mais de US$ 1,5 bi para expandir infraestrutura de nuvem para superinteligência

A Lambda afirmou em comunicado que levantou mais de US$ 1,5 bilhão em uma rodada Série E liderada pela TWG Global, holding de Thomas Tull e Mark Walter. Também participaram o US Innovative Technology Fund (USIT), de Tull, e investidores já existentes. A empresa, que se apresenta como a "Nuvem de Superinteligência", diz que os recursos permitirão ampliar a construção de infraestrutura de IA em escala de gigawatts.

Segundo o comunicado, o CEO e cofundador Stephen Balaban declarou que o aporte ajudará a desenvolver fábricas de IA em escala de gigawatts nos EUA, que alimentam "serviços usados por centenas de milhões de pessoas todos os dias".