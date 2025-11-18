Correção:EUA perderam em média 2.500 empregos no setor privado nas 4 semanas encerradas em 1/11
A matéria enviada anteriormente continha um erro no número de perdas de empregos no setor privado americano. O valor divulgado nesta terça-feira, 18, pela ADP foi de uma perda de 2.500 empregos nas quatro semanas encerradas em 1º de novembro, e não 14.250 como indicado. Segue o texto corrigido:
Os EUA perderam uma média de 2.500 empregos no setor privado nas quatro semanas encerradas em 1º de novembro, segundo dados da ADP divulgados hoje, em sinal de que as perdas de empregos diminuíram neste mês.
No período de quatro semanas encerrado uma semana antes, as perdas semanais de empregos foram em média de 14.250 vagas, informou a ADP, em uma atualização dos números anteriores. A ADP recentemente começou a emitir essas estimativas de média móvel nas mudanças no emprego nos EUA. Elas são publicadas com um atraso de duas semanas.
O Departamento de Estatística do Trabalho dos EUA divulgará seu relatório de emprego, conhecido como payroll, de setembro nesta quinta-feira.