TotalEnergies forma joint venture com EPH para energia flexível em acordo de US$ 5,9 bi

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O TotalEnergies, grupo petroquímico e energético francês, anunciou um acordo com a companhia checa Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) para a aquisição de 50% de sua plataforma flexível de geração de energia, incluindo usinas termelétricas a gás e biomassa, baterias, na Europa Ocidental. Com a negociação, a EPH receberá o equivalente a 5,1 bilhões de euros (US$ 5,9 bilhões) em ações da TotalEnergies.

De acordo com o comunicado, serão emitidas 95,4 milhões de ações da TotalEnergies a 53,94 de euros por ação, com base em um preço equivalente à média ponderada pelo volume de negociação das vinte sessões anteriores a 16 de novembro (data da assinatura). Isso representa cerca de 4,1% do capital social da TotalEnergies e torna a EPH uma das maiores acionistas da empresa após a conclusão da transação.

A transação resultará na criação de uma joint venture detida em partes iguais pelas duas empresas, que será responsável pela gestão industrial dos ativos e pelo desenvolvimento dos negócios, enquanto cada empresa comercializará sua parcela da produção sob um contrato de prestação de serviços com a joint venture.

