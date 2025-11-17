Projeção para dólar no fim de 2025 no Focus do BC passa de R$ 5,41 para R$ 5,40

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2025 oscilou de R$ 5,41 para R$ 5,40. Um mês antes, era de R$ 5,45. A estimativa intermediária para o fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 5ª semana consecutiva.

A projeção para a moeda norte-americana no fim de 2027 também seguiu em R$ 5,50. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,51. Já a estimativa para o fim de 2028 continuou em R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,56.