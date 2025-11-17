Bessent culpa imigrantes pela carne cara nos EUA

Em meio à alta dos preços da carne nos EUA após a imposição de tarifas a países exportadores, entre eles o Brasil, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, culpou imigrantes latino-americanos pela situação. Em uma entrevista ao Sunday Morning Futures, na Fox News. ele foi questionado pela apresentadora Maria Bartiromo sobre um comentário do CEO da Omaha Steaks de que, em breve, norte-americanos vão pagar US$ 10 pela libra (o que equivalente a cerca de 450 gramas) de carne moída.

Em sua resposta, Bessent relacionou o aumento nos preços da carne a imigrantes que estariam cruzando a fronteira dos EUA trazendo consigo gado doente.