UE acaba com isenção para pequenas encomendas

Os ministros da Economia da União Europeia (UE) aprovaram medida que acaba com a isenção de tarifas de importação para encomendas provenientes de fora do bloco e com valor inferior a  150 (R$ 920).

A mudança estava prevista para entrar em vigor apenas em 2028, mas os representantes dos 27 Estados-membros concordaram em antecipar o prazo, possivelmente já para 2026, em meio à invasão de gigantes chinesas de comércio eletrônico na UE, como Shein, Shopee e Temu.