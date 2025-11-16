UE acaba com isenção para pequenas encomendas
Os ministros da Economia da União Europeia (UE) aprovaram medida que acaba com a isenção de tarifas de importação para encomendas provenientes de fora do bloco e com valor inferior a 150 (R$ 920).
A mudança estava prevista para entrar em vigor apenas em 2028, mas os representantes dos 27 Estados-membros concordaram em antecipar o prazo, possivelmente já para 2026, em meio à invasão de gigantes chinesas de comércio eletrônico na UE, como Shein, Shopee e Temu.
No ano passado, a União Europeia (UE) recebeu uma média de 12 milhões de pacotes por dia com valor abaixo de 150 euros, o dobro da cifra vista em 2023.
"Esse fenômeno (recebimento de pequenas encomendas isentas) está destruindo o comércio varejista da Europa", disse Giancarlo Giorgetti, ministro da Economia da Itália.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.