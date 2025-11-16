Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE acaba com isenção para pequenas encomendas

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os ministros da Economia da União Europeia (UE) aprovaram medida que acaba com a isenção de tarifas de importação para encomendas provenientes de fora do bloco e com valor inferior a  150 (R$ 920).

A mudança estava prevista para entrar em vigor apenas em 2028, mas os representantes dos 27 Estados-membros concordaram em antecipar o prazo, possivelmente já para 2026, em meio à invasão de gigantes chinesas de comércio eletrônico na UE, como Shein, Shopee e Temu.

No ano passado, a União Europeia (UE) recebeu uma média de 12 milhões de pacotes por dia com valor abaixo de 150 euros, o dobro da cifra vista em 2023.

"Esse fenômeno (recebimento de pequenas encomendas isentas) está destruindo o comércio varejista da Europa", disse Giancarlo Giorgetti, ministro da Economia da Itália.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

