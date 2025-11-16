Renan Filho: percepção internacional é melhor em relação ao País do que a visão que se tem aqui

"Deixa eu lhe dizer que a percepção internacional não é a que temos aqui internamente. O capital internacional chegou a 58% do volume de recursos da Bolsa. A bolsa está batendo recorde com capital internacional porque é mais animado com a gente do que o próprio mercado de capital local", avaliou Renan Filho.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse neste domingo, 16, que a percepção internacional é melhor em relação ao Brasil do que a visão que se tem de dentro do País. Ele fez a afirmação durante participação no programa Canal Livre , da Band, salientando que a Bolsa de Valores bateu recordes também nos últimos dias.

O ministro disse que não há carteiras de investimentos em concessões em várias partes do mundo e que as empresas - ele citou as de origem europeia - estão atrás dos projetos brasileiros.

"O Brasil tem hoje o maior pipeline, que é a carteira de projeto de concessão rodoviária do mundo", enfatizou o ministro. "Desde 2007 que a gente não selecionava uma empresa estrangeira para fazer investimento no Brasil. Agora a Vansi, que é uma das maiores operadoras da infraestrutura internacional, voltou a participar dos nossos leilões", citou.

Renan Filho continuou dizendo que o Brasil é um dos países que mais recebem investimento internacional no mundo e que a perspectiva de os Estados Unidos baixarem o juro coloca os papéis domésticos no mercado de capital e os investimentos nacionais "entre os melhores do planeta".

Ele também falou que em muitos países não é permitido aplicar o recurso e retirar os dividendos e citou como exemplo a Argentina - do presidente Javier Milei. "Se o capital for investido lá, não pode sair a hora que quer", disse sobre um dos assuntos que estiveram entre as maiores polêmicas dos últimos meses.