ComBio vai a Belém mostrar negócio sustentável com faturamento de R$ 800 mi

"O caminho da indústria para descarbonizar é atuar na energia térmica, cujo processo habitual queima combustíveis fósseis. Com a regulamentação do mercado de carbono, a descarbonização das indústrias passa a ser obrigatória e essa é uma oportunidade para a ComBio", diz Camila Albani, diretora de sustentabilidade.

Substituir caldeiras a gás ou a óleo por similares alimentadas por biomassa, tendo como resultado redução de emissão de gás carbônico e de custo, é o negócio da ComBio Energia, empresa criada em 2008. Investida de fundos da SPX e da internacional Lightrock, que tem por trás um fundo de Liechtenstein, espera faturar R$ 800 milhões em 2025 e preparou-se para triplicar o tamanho em até 5 anos.

A redução do custo com energia da caldeira a biomassa, segundo Albani, fica entre 40% e 60%. Outro atrativo para o cliente é o modelo de negócio adotado pela empresa. Quem contrata a ComBio não investe nenhum real na mudança de processo.

"Avaliamos a eficiência térmica, qual a melhor caldeira, qual a melhor biomassa e, definido isso, a ComBio faz o capex", diz Camila, acrescentando que os investimentos são altos, da ordem de R$ 200 milhões por caldeira. "O cliente, só paga depois de receber a primeira tonelada de vapor. É como uma conta de água ou e luz", conclui.

A ComBio utiliza 1,2 milhão de toneladas de biomassa por ano, considerando caroço de açaí, casca de arroz, bagaço de cana, resíduo da indústria papeleira, entre outros. Com sua operação , reduz a emissão de cerca de 700 mil toneladas de CO2 por ano, o que, segundo a empresa, corresponde a 22 dias de poluição da cidade de São Paulo. Desde o início das operações, já impediu que 3,9 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na atmosfera.

Nesse modelo de negócios, a vantagem da Combio é a longevidade dos contratos que são de 10 a 15 anos. Para o cliente, é o fato de não fazer investimento em algo que não é o seu core. A ComBio tem a expertise técnica, além de fazer a rastreabilidade dos fornecedores de biomassa, garantindo padrões de sustentabilidade auditados e reconhecidos.