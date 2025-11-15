Welber Barral: Trump altera ordem executiva que estabelece exceções a tarifas recíprocas de 10%

Segundo o ex-secretário do MDIC, o presidente Trump, para tomar esta decisão, considerou negociações, demanda interna, capacidade produtiva, entre outras coisas. Este mesmo Anexo já tinha sido alterado pela EO 14346, de 5 de setembro de 2025. Ou seja, uma versão atualizada foi anexada à EO de ontem.

A Ordem Executiva (EO na sigla em inglês) editada pelo governo Trump na sexta-feira, 14, alterou determinadas tarifas aplicadas, explica Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e sócio do Barral Parente Pinheiro Advogado. Para tanto, continua ele, a ordem executiva de ontem alterou o Anexo II da Ordem Executiva 4257, que estabeleceu exceções à aplicação de "tarifa recíproca" de 10% em 2 de abril deste ano.

"Isto causou confusão entre exportadores, que leram o Anexo como isentando os produtos no Anexo II de todas as tarifas impostas a exportadores estrangeiros", observa Barral, acrescentando que na realidade o que foi feito pela Casa Branca foi a revogação da tarifa de 10% para os produtos listados no Anexo II de ontem, e para outros que já tinham sido excepcionados em EOs anteriores.

Desde modo, tarifas adicionais contra países específicos, com base em outras EOs, mesmo que o fundamento seja também a IEEPA, mecanismo extraordinário usado por Trump no seu tarifaço, continuam em vigor. No caso do Brasil, 40% da EO 14323 de 30 julho 2025; no caso da Índia os 25% da EO 14326 de 31 julho e mais 25% da EO 14329 de 6 agosto 2025 em razão da importação de petróleo russo.

"Nestas EOs específicas, há anexos que excluem produtos sujeitos à tarifa indicada, mas que podem estar afetados por tarifas de outras EOs. Além disso, o Anexo III da EO 14346 de 5 de setembro prevê ajustes para parceiros alinhados, ou seja, a redução tarifária de uma série de produtos desde que o Secretário de Comércio e o USTR determinem ter havido a conclusão de um acordo de comércio recíproco", detalha o sócio da Barral Parente Pinheiro Advogado

Outra observação a ser feita, de acordo com o ex-secretário, é que vários produtos estão excluídos nos Anexos, mas estão sujeitos a tarifas derivadas de investigações da Seção 232, como é o caso de aço, alumínio, cobre, madeira e seus derivados. Há situações em que o percentual destes insumos no produto final importado leva também a uma tarifa específica.