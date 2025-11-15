Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mantiqueira anuncia aquisição da Hickmans Egg Rach e firma expansão nos EUA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Mantiqueira USA anunciou neste sábado, 15, que firmou um acordo vinculativo para adquirir a Hickmans Egg Ranch, uma das 20 maiores empresas de ovos dos Estados Unidos. A aquisição reforça a estratégia de longo prazo da companhia para construir uma presença forte no mercado americano de ovos.

"Hickmans é um líder respeitado com um legado de qualidade e serviço. Combinar sua profunda experiência no setor com nossa experiência global posiciona a Mantiqueira USA para o sucesso a longo prazo", destacou Leandro Pinto, fundador da Mantiqueira. A expectativa é de que a transação seja concluída até o fim do ano.

A Mantiqueira USA opera como uma joint venture entre a família Pinto, fundadores da Mantiqueira, e a JBS.

