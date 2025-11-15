Grupo Toky: Conselho aprova aumento de capital de R$ 25,4 milhões

O Conselho de Administração do Grupo Toky aprovou um aumento do capital social da companhia no valor de cerca de R$ 25,4 milhões, mediante a emissão de 25.369.364 ações ordinárias, com preço de R$ 1 cada. O aumento será realizado em razão da conversão de debêntures ou outros títulos de dívida nas novas ações.

Após o aumento de capital, o capital social da companhia passará de R$ 1,125 bilhão, dividido em 122.763.403 ações, para R$1,125 bilhão, dividido em 148.132.767 ações.