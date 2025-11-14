Shein e Temu na Europa: polêmicas e desafios

Na UE, os mercados mais importantes para Temu e Shein são França, Alemanha, Polônia, Itália e Espanha / Crédito: Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Quando a varejista online chinesa de ultra fast fashion Shein inaugurou sua primeira loja física na Europa, na semana passada, houve protestos e uma multidão de compradores. A inauguração do espaço dentro da loja de departamentos BHV Marais, no centro de Paris, causou polêmica, e não apenas por estar localizada no berço da alta costura europeia.

Foi uma reação de amor e ódio à empresa, como já foi visto em muitas outras áreas. Ultrabarato e ainda livre de impostos A Shein, que muitas vezes é colocada na mesma categoria da plataforma online Temu – que permite que fabricantes vendam muito mais do que apenas moda diretamente aos consumidores –, tem sido criticada por questões como falsificações, marketing agressivo, más condições de trabalho e falhas de segurança nos produtos. Apesar disso, muitas pessoas estão felizes com as opções de compras mais amplas e os preços baixos. Embora as duas empresas sejam diferentes e tenham modelos de negócios distintos, o resultado costuma ser o mesmo: uma enxurrada de produtos chineses baratos com as embalagens que os acompanham. Além de serem extremamente baratos, outro fator que favoreceu essas empresas foi a isenção de impostos de importação da União Europeia (UE) para pacotes avaliados em menos de € 150 (R$ 920).

Os EUA tinham uma brecha semelhante para pacotes avaliados em menos de 800 dólares (R$ 4,2 mil), mas o governo alterou as regras, o que levou a uma redução nas remessas. A UE está na fase final de aprovação de uma regra semelhante para fechar sua própria brecha de baixo valor, embora seja possível que ela não entre em vigor até 2028. No primeiro semestre de 2025, a Temu teve uma média de 115 milhões de usuários ativos mensais na UE e a Shein, 145 milhões, de acordo com seus próprios números. Para ambas as plataformas, isso representa um aumento de cerca de 12% em relação aos seis meses anteriores.

Milhões de pacotes da China Uma das maiores preocupações em relação a essas plataformas chinesas de comércio eletrônico é a sustentabilidade. A maioria dos produtos comprados nesses portais é enviada diretamente aos consumidores em todo o mundo, a partir de fabricantes na China. Bilhões de itens de baixo valor são importados para a União Europeia todos os anos Crédito: Thorsten Wagner/onemorepicture/IMAGO Esses produtos embalados individualmente são transportados por via aérea para entrega rápida, sobrecarregando as autoridades alfandegárias e, muitas vezes, não podem ser devolvidos.