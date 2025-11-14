EUA realizam modificações no âmbito da tarifa recíproca em relação a certos produtos agrícolas

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a modificação de tarifas agrícolas e entrada em vigor a partir de 13 de novembro, segundo documento publicado pela Casa Branca nesta sexta-feira, 14. De acordo com a publicação, carne bovina de alta qualidade e café estão entre as isenções tarifárias americanas.

O documento ainda mostra que castanhas-do-pará, caju, coco, laranja, tomate, banana e outras frutas tropicais também estão excluídas da alíquota adicional.