Berkshire revela fatia bilionária na Alphabet e reduz participação na Apple

Segundo o documento, a Berkshire detinha 17,85 milhões de ações da Alphabet em 30 de setembro, respondendo por 1,6% do portfólio.

A Berkshire Hathaway divulgou nesta sexta-feira, 14, uma nova participação de US$ 4,3 bilhões na Alphabet, controladora do Google, ao mesmo tempo em que voltou a cortar sua exposição à Apple. As informações constam no documento trimestral enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), última apresentação do portfólio antes do fim da gestão de 60 anos de Warren Buffett como diretor executivo.

Já a participação na Apple caiu de 280 milhões para 238,2 milhões de papéis no terceiro trimestre. Com isso, o conglomerado já se desfez de quase três quartos das 905 milhões de ações que possuía anteriormente. Mesmo com a redução, a Apple ainda respondia pela maior parte da carteira da Berkshire, representando 22,7% do portfólio.

No terceiro trimestre, a Berkshire vendeu ainda US$ 1,9 bilhão em ações do Bank of America e US$ 1,2 bilhão em participações na VeriSign, uma provedora de serviços de registro de domínios, segundo o relatório.

A SEC listou ainda que as posições da Berkshire em ações negociadas nos EUA somavam US$ 283,2 bilhões ao fim do período, representando a maior parte do portfólio do grupo.

As ações da Alphabet acumulam alta de 46% no ano, impulsionadas pelo avanço das empresas ligadas à inteligência artificial. Apesar de temores sobre uma possível bolha, papéis de gigantes do setor, como a própria Alphabet, seguem em forte valorização.