Fazenda: Plano Brasil Soberano resultou em 571 operações de crédito até início de novembro

O Ministério da Fazenda divulgou um balanço do Plano Brasil Soberano, com medidas para mitigar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os dados constam do Boletim Macrofiscal publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta quinta-feira, 12.

Segundo a pasta, até o início de novembro, foram aprovadas 517 operações de crédito, totalizando R$ 7,1 bilhões. Desses, R$ 4,0 bilhões foram destinados à diversificação de mercados, e R$ 3,1 bilhões, ao capital de giro tradicional. Ao todo, 126 grandes empresas, e 391 médias, pequenas e microempresas foram atingidas.