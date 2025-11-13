Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acqua Vias SP arremata 1ª concessão de travessias Hídricas da história do Estado

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O consórcio Acqua Vias SP arrematou nesta quinta-feira, 13, a concessão do sistema de Travessias Hídricas de São Paulo, a primeira da história do Estado. A ganhadora desbancou outras três concorrentes após ofertar um desconto de 12,60% sobre a contraprestação pública anual, que é de R$ 413 milhões.

O consórcio Aqua Vias SP é composto pela BK Consultoria e Serviços; Internacional Marítima; Rodonave Navegações; Zetta Infraestrutura e Participações S.A.; e Innovia Soluções Inteligentes.

Também participaram da disputa realizada na sede da B3, em SP, a CS Infra, Comporte Participações e o consórcio Travessias SP, composto pela Construtora, Laços Detetores e Eletrônica; Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica; Camila Navegação e Transporte; F. Andreis Neto, Engemais Empreendimentos e Participações; e Biancar Serviços e Locações.

São um total de 14 trechos aquaviários que compõem o sistema: oito no litoral paulista, três na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e três no Vale do Paraíba. Sob a regulação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as travessias transportam cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano.

No litoral, serão contempladas São Sebastião-Ilhabela, Santos-Vicente de Carvalho, Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá, Cananéia-Continente, Cananéia-Ilha Comprida, Cananéia-Ariri e Iguape-Juréia. Na Grande São Paulo, o pacote inclui Bororé-Grajaú, Taquacetuba-Bororé e João Basso-Taquacetuba. Já no Vale do Paraíba, serão alteradas as travessias de Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

O modelo manterá a gratuidade e isenção tarifária atual das balsas, informação que foi confirmada ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.

O projeto, aprovado em abril pela Assembleia Legislativa do Estado de SP (Alesp), prevê a renovação completa da infraestrutura, com a inclusão de 45 novas balsas elétricas. Além disso, prevê a concessão do serviço público de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de veículos e passageiros.

