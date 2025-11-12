Fluxo cambial total em 2025 até 7 de novembro é negativo em US$ 14,344 bi, diz BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 14,344 bilhões em 2025 até o dia 7 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 12. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 56,333 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 41,989 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 490,225 bilhões e vendas de US$ 546,558 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações. O canal comercial teve importações de US$ 202,798 bilhões e exportações de US$ 244,787 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 28,097 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 59,548 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 157,142 bilhões em outras operações. Mensal O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,785 bilhão em novembro até dia 7, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em outubro, houve entrada líquida de US$ 4,784 bilhões.