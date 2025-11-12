EUA: DoE mantém projeção do Brent em US$ 69 para 2025 e eleva previsão de 2026 para US$ 55

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) manteve sua projeção para o preço médio do petróleo Brent em 2025 em US$ 69 por barril e elevou a estimativa para 2026, de US$ 52 para US$ 55, segundo o relatório mensal Short-Term Energy Outlook (STEO, na sigla em inglês) divulgado nesta quarta-feira, 12.

O documento destaca que o aumento na previsão para 2026 "reflete principalmente atualizações nas suposições sobre os estoques da China e as sanções ao setor de petróleo da Rússia". A expectativa do DoE é de que os estoques globais de petróleo continuem a aumentar até 2026, colocando pressão de baixa sobre os preços do petróleo nos próximos meses. Ainda assim, o preço do Brent deve "cair para uma média de US$ 54 por barril no primeiro trimestre de 2026 e fechar o ano a US$ 55".