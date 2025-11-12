Diretor do Fed diz que política monetária está 'muito restritiva' e que inflação deve cair

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que a política monetária dos Estados Unidos está muito restritiva, ao participar de rodada de perguntas e respostas em evento da Universidade de Cambridge nesta quarta-feira, 12. Na ocasião, ele reiterou que o comitê do BC americano tem decidido os juros olhando para questões passadas, mas que a política "deve olhar para o futuro". Miran defendeu que a inflação deve cair e que está perto de 2%, mas uma maior quantidade de dados seria positivo para avaliar a saúde da economia americana. "Dados são importantes, queremos mais dados", acrescentou.

Na frente cambial, o diretor ressaltou que a posição internacional do dólar enquanto moeda reserva "continua extremamente forte". O diretor do Federal Reserve disse que o BC norte-americano não deve estabelecer a política monetária por fins políticos. Ele também ponderou que "não é apropriado" para a instituição monetária decidir juros em repercussão de questões climáticas. "A melhor forma de defender a independência do banco central é mostrar que não decidimos política monetária por fins políticos. Ser imparcial e neutro, sem envolvimento em outras questões", disse, ao defender a transparência. Ainda, para o diretor, o balanço patrimonial do Fed deve ser usado com mais prudência e que o afrouxamento quantitativo pode ter sido usado "em excesso" no passado.