Justiça mantém recuperação das subsidiárias Serede e Tahto mesmo com decreto de falência da Oi

"A decretação da falência nos autos principais, referente ao Grupo Oi, em nada impacta o soerguimento de suas subsidiárias", afirmou a magistrada.

A juíza Simone Gastesi Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, optou por manter a continuação da recuperação judicial das subsidiárias da Oi - Serede e Tahto - apesar do decreto de falência da Oi.

Na sua visão, as subsidiárias demonstraram ter condições de soerguimento, independentemente das atividades exercida pela controladora.

A Serede e a Tahto prestam serviços de manutenção, instalação de redes e atendimento aos usuários, sendo uma parceria importante da Oi Soluções, que é o braço de tecnologia e conectividade da Oi para empresas.

Para exercer a administração judicial e, provisoriamente, a gestão judicial das subsidiárias, a justiça nomeou a advogada Tatiana Binato, sócia-fundadora do escritório Tatiana Binato Advogados, situado no Rio, com foco no segmento de recuperações.