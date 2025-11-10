INSS e Caixa suspendem venda de seguro ligado ao crédito consignado

Conhecido como “proteção financeira” ou “seguro vida prestamista”, o produto é atrelado ao empréstimo e cobre o saldo devedor em caso de morte, invalidez ou outras situações previstas em contrato.

Segundo o INSS, a medida busca garantir a proteção dos beneficiários e a regularidade na concessão do crédito consignado.

Pelo termo de compromisso, a Caixa Seguridade comprometeu-se a:

suspender temporariamente a oferta do seguro prestamista;

impedir a vinculação comercial entre o crédito e o seguro;

manter a liberação do consignado sem exigência de contratação de seguro;

aguardar a conclusão de processo administrativo para restituir seguros cobrados indevidamente de aposentados e pensionistas;

respeitar o limite de contratação de até 1,6 vez a renda mensal do benefício;

restituir os valores emprestados acima do limite de contratação; e

informar ao INSS, a cada 60 dias, o andamento das restituições.

A suspensão valerá por 30 dias ou até a conclusão do processo administrativo que analisará possíveis irregularidades na cobrança do seguro.