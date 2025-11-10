Dólar cai a R$ 5,30 com expectativa de fim de shutdown nos EUA

O dólar emendou nesta abertura da semana o quarto pregão consecutivo de queda e flertou com o rompimento do piso de R$ 5,30. Divisas emergentes avançaram com o apetite ao risco no exterior diante da perspectiva de fim da paralisação (shutdown) da máquina pública nos Estados Unidos, após entendimento político no Senado americano. O real apresentou nesta segunda-feira, 10, ganhos inferiores a pares como os pesos chileno e colombiano, além do rand sul-africano. Operadores lembram que há certa cautela quando a taxa de câmbio se aproxima de R$ 5,30, nível técnico que, se rompido, poderia abrir espaço para uma rodada ainda mais forte de apreciação da moeda brasileira.

Com mínima de R$ 5,3043, o dólar à vista encerrou a sessão desta segunda, em baixa de 0,53%, a R$ 5,3073 - menor valor de fechamento desde 23 de setembro (R$ 5,2791). A moeda americana já acumula baixa de 1,36% em relação ao real nos primeiros seis primeiros pregões de novembro, após avanço de 1,08% em outubro. No ano, as perdas são de 14,12%. "A possibilidade do fim do shutdown nos Estados Unidos animou o mercado e estimulou o apetite ao risco, provocando essa busca dos investidores por moedas emergentes", afirma o economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo. O economista observa que o Boletim Focus, embora tenha revelado apenas mudanças marginais nas expectativas, ratifica o quadro de desinflação, o que se traduz em aumento do juro real. "Isso tem trazido muito capital para o Brasil. Além disso, temos um bom comportamento de algumas commodities, o que é positivo para a nossa moeda", diz Galhardo. No exterior, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - rondou a estabilidade ao longo do dia, por volta dos 99,580 pontos. Em outubro, o Dollar Index recua pouco mais de 0,10%. As taxas dos Treasuries apresentaram leve alta.

Com eventual fim do shutdown, que depende ainda de entendimento na Câmara dos Representantes dos EUA, haverá a retomada de divulgação de vários indicadores oficiais dos EUA, em especial do mercado de trabalho, dando mais subsídios para as apostas em torno dos próximos passos do Federal Reserve. À tarde, o diretor do Federal Reserve Stephen Miran, indicado por Donald Trump, voltou a defender um corte de 50 pontos-base dos juros em dezembro, mas ponderou que, se não for este o caso, é necessário uma redução mínima de 25 pontos-base. Pela manhã, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que não quer "cometer o erro de manter taxas de juros altas por muito tempo", ressaltando, contudo, que a política monetária deve seguir restritiva para domar a inflação. Embora o quadro externo guie os negócios, Galhardo afirma que a aprovação da reforma do Imposto de Renda no Senado brasileiro no fim da semana passada, com isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês, tende a evitar um desaquecimento mais expressivo da economia em 2026, afastando temores de perdas mais fortes da arrecadação. "Isso reduz as preocupações de curto prazo com as contas públicas, o que diminui a percepção de risco e favorece ativos domésticos", afirma o economista.