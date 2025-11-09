Yara, JDE e Ofi anunciam parceria para descarbonização da produção no Brasil
A Yara, a JDE Peet's e a Ofi assinaram acordo durante a semana internacional do café, em Belo Horizonte, para promover práticas sustentáveis e a descarbonização do café no Brasil. O projeto será implementado em mais de 20 fazendas no sul da Bahia e Espírito Santo, com duração de duas safras, entre 2025 e 2027.
A iniciativa prevê o uso de fertilizantes de baixa emissão, adoção de práticas agronômicas sustentáveis e capacitação dos produtores, com expectativa de ganhos de até 7,6 sacas por hectare e redução de cerca de 40% na pegada de carbono do grão em relação a sistemas tradicionais.
Cada empresa contribuirá com investimentos e expertise específica. A Yara fornecerá assistência técnica, capacitação e acesso a fertilizantes de baixa emissão do portfólio Yara Climate Choice, além da plataforma Champer para monitoramento de indicadores de sustentabilidade.
A JDE financiará parte dos insumos, enquanto a Ofi realizará treinamentos sobre boas práticas, qualidade da bebida e uso seguro de herbicidas.