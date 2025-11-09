Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China: CPI sobe 0,2% no confronto anual de outubro e PPI cai 2,1% no período

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China subiu 0,2% em outubro, quando comparado a igual etapa de 2024, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país.

A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de uma variação negativa de 0,2%. O indicador reverteu a queda observada em setembro, de 0,3%, na mesma base de comparação. Já no acumulado de janeiro a outubro, o CPI caiu 0,1%.

Os preços de alimentação, por sua vez, tiveram uma queda anual de 0,9%. Já os itens não alimentares subiram 2,9% na mesma base de comparação.

O índice de preços ao produtor (PPI), por sua vez, caiu 2,1% no mesmo mês, também comparado há um ano antes, menor que a redução esperada pelo mercado para o período, de 2,3%. Em relação a um mês, porém, houve alta de 0,1%. No acumulado do ano, por sua vez, o PPI caiu 0,1%.

Tags

China

