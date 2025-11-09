China: CPI sobe 0,2% no confronto anual de outubro e PPI cai 2,1% no período

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China subiu 0,2% em outubro, quando comparado a igual etapa de 2024, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país.

A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de uma variação negativa de 0,2%. O indicador reverteu a queda observada em setembro, de 0,3%, na mesma base de comparação. Já no acumulado de janeiro a outubro, o CPI caiu 0,1%.