Trump: torne a América grande novamente e elimine a obstrução parlamentar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duas publicações curtas na rede Truth Social há pouco. A primeira, "Make America Great Again", que significa, em tradução livre, "torne a América grande novamente" é um slogan conhecido de campanha do republicano, desde 2016.

Em seguida, segundos depois, publicou: "elimine o Filibuster", em referência à obstrução parlamentar via regra que exige 60 votos para a aprovação da maioria das propostas legislativas.