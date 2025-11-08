Trump: torne a América grande novamente e elimine a obstrução parlamentar
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duas publicações curtas na rede Truth Social há pouco. A primeira, "Make America Great Again", que significa, em tradução livre, "torne a América grande novamente" é um slogan conhecido de campanha do republicano, desde 2016.
Em seguida, segundos depois, publicou: "elimine o Filibuster", em referência à obstrução parlamentar via regra que exige 60 votos para a aprovação da maioria das propostas legislativas.
O presidente americano constantemente sugere que eliminar o Filibuster permitir acabar com o shutdown americano, que neste sábado já completa seu 39º dia. Mais cedo, Trump disse que os democratas têm medo de republicanos terem progresso em acabar com o Filibuster.