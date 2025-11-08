Índia e Austrália negociam para ampliar comércio bilateral e parcerias econômicas
A Índia e a Austrália negociam para ampliar o comércio bilateral e as parcerias econômicas, abrangendo áreas como bens, serviços, investimentos e "cooperação mútua", segundo nota do ministério de Comércio e Indústria da Índia.
O ministro de Comércio e Indústria indiano, Shri Piyush Goyal, realizou reuniões bilaterais neste sábado com o homólogo australiano, Don Farrell, e o ministro de Habilidades e Treinamento, Andrew Giles, em Melbourne. "As discussões construtivas focaram em desbloquear todo o potencial da Parceria Econômica Índia-Austrália, inclusive por meio de um Acordo de Cooperação Econômica Abrangente (CECA) ambicioso e equilibrado", diz a nota.
No ano fiscal de 2024-25, o comércio bilateral de mercadorias entre Índia e Austrália somou US$ 24,1 bilhões, com as exportações da Índia registrando um crescimento de 14% em 2023-24 e mais 8% em 2024-25, afirma o ministério indiano.
"Ambos os lados reafirmaram seu compromisso de trabalhar de forma construtiva para a conclusão antecipada de um CECA equilibrado e mutuamente benéfico", acrescenta o documento.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente