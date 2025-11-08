Índia e Austrália negociam para ampliar comércio bilateral e parcerias econômicas

A Índia e a Austrália negociam para ampliar o comércio bilateral e as parcerias econômicas, abrangendo áreas como bens, serviços, investimentos e "cooperação mútua", segundo nota do ministério de Comércio e Indústria da Índia.

O ministro de Comércio e Indústria indiano, Shri Piyush Goyal, realizou reuniões bilaterais neste sábado com o homólogo australiano, Don Farrell, e o ministro de Habilidades e Treinamento, Andrew Giles, em Melbourne. "As discussões construtivas focaram em desbloquear todo o potencial da Parceria Econômica Índia-Austrália, inclusive por meio de um Acordo de Cooperação Econômica Abrangente (CECA) ambicioso e equilibrado", diz a nota.