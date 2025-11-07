Líbano abre mercado para bovinos e bubalinos vivos do Brasil

O Brasil poderá exportar bovinos e bubalinos vivos para reprodução para o Líbano, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. O governo brasileiro concluiu as negociações sanitárias com o governo do Líbano nesta sexta-feira, 7.

O Líbano importou mais de US$ 195 milhões em gado vivo, de diversos países, em 2024. "Esta nova abertura de mercado fortalece a posição comercial do Brasil, que, no mesmo ano, exportou cerca de US$ 432 milhões em produtos agropecuários para o Líbano, com destaque para carnes, complexo sucroalcooleiro e café", destacaram as pastas.