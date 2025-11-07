Dólar oscila perto da estabilidade de olho em Fed e à espera da ata do Copom

O dólar ganhou força, após oscila próximo da estabilidade no mercado à vista, em meio a sinais mistos das commodities, com petróleo subindo e queda do minério de ferro na China, e dados da balança comercial abaixo das previsões. Até 9h38, a divisa americana havia oscilado de mínima a R$ 5,3450 (-0,07%) à máxima de R$ 5,3610 (+0,23%). Os juros futuros acompanham os rendimento os Treasuries e estão próximos da estabilidade. Investidores aguardam a ata do Copom, na próxima terça-feira, após o comunicado conservador da reunião, que manteve a Selic em 15% pela terceira vez seguida.

Nos EUA, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, afirmou há pouco que as taxas estão próximas do nível neutro e pediu cautela. Mais tarde, às 17h, é esperada fala do diretor do Fed, Stephen Miran, que ontem sinalizou expectativa de novo corte de juros em dezembro. No radar também está a pesquisa da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor, às 12h. Mais cedo, o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,25% em setembro, informou o IBGE. A taxa de agosto foi revista de uma redução de 0,20% para uma queda de 0,21%. O IGP-DI caiu 0,03% em outubro, após alta de 0,36% em setembro, segundo a FGV. O resultado veio acima da mediana das estimativas, que apontava queda de 0,22%. No acumulado do ano, o índice recua 1,31%, mas sobe 0,73% em 12 meses. Fontes informaram que a China retirou a suspensão às importações de frango brasileiro, decisão já comunicada ao governo do Brasil. O bloqueio vigorava desde maio, após caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul.