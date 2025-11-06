Lula deve assinar decreto com novas regras do vale-refeição e vale-alimentação na próxima terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá assinar na próxima terça-feira, 11, a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A informação foi noticiada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A assinatura deverá ocorrer em cerimônia prevista para as 16h de terça-feira, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente. A regulamentação do programa é aguardada pelo setor de alimentação, que realizou nos últimos meses uma série de reuniões com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Em setembro, o ministro Luiz Marinho disse que deverá entrar no texto um teto para a taxa de desconto (o chamado MDR, do inglês Merchant Discount Rate) e o encurtamento do tempo de repasse dos pagamentos para lojistas nas operações com vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR). Ele afirmou que o impacto da regulamentação sobre a inflação de alimentos será residual. "Vai favorecer especialmente o pequeno comércio, o pequeno restaurante. Zero impacto para o trabalhador." Estão envolvidas nas discussões a Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), que representa as tiqueteiras tradicionais (Ticket, VR e Alelo, por exemplo); a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que representa estabelecimentos comerciais; a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que reúne as associações estaduais de supermercados; e a Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (CBBT), que reúne empresas de tecnologia já atuantes no mercado (como Caju, Flash e Swile). PAT