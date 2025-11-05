PMI global composto sobe para 52,9 em outubro, mostram S&P e JPMorgan

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global subiu de 52,5 em setembro (número revisado) a 52,9 em outubro, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 5.

O PMI composto engloba os setores de serviço e indústria.