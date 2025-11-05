Nubank lança seguro contra transações fraudulentas feitas após roubo de celular ou cartão

O Nubank anunciou o lançamento de um seguro contra golpes e transações fraudulentas realizadas após o roubo de cartão ou celular. Uma parceria com a seguradora Chubb, o chamado "Pix Protegido" cobre até R$ 5 mil e tem abrangência internacional. A mensalidade custa R$ 6,99 e haverá limite de quatro ocorrências anuais.

O serviço pode ser contratado diretamente pelo aplicativo do banco digital. O recurso cobre transferências para golpistas se passando por familiares, pagamentos via boletos falsos, compras em lojas fraudulentas, entre outras situações.