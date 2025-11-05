Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nubank lança seguro contra transações fraudulentas feitas após roubo de celular ou cartão

Autor Agência Estado
O Nubank anunciou o lançamento de um seguro contra golpes e transações fraudulentas realizadas após o roubo de cartão ou celular. Uma parceria com a seguradora Chubb, o chamado "Pix Protegido" cobre até R$ 5 mil e tem abrangência internacional. A mensalidade custa R$ 6,99 e haverá limite de quatro ocorrências anuais.

O serviço pode ser contratado diretamente pelo aplicativo do banco digital. O recurso cobre transferências para golpistas se passando por familiares, pagamentos via boletos falsos, compras em lojas fraudulentas, entre outras situações.

O lançamento acontece em um momento de crescente preocupação da indústria financeira com a fragilidade na segurança. Na semana passada, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) endureceu as regras de cancelamento de contas laranjas e ligadas a casas de apostas online irregulares.

