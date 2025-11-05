Novo Nordisk reduz perspectiva de crescimento em meio a versões genéricas do Ozempic

Farmácias de manipulação nos EUA têm produzido versões de menor custo dos medicamentos, uma prática que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) permite enquanto os suprimentos dos tratamentos autênticos estão em falta. No entanto, esperava-se que a distribuição das versões mais baratas parasse até o final de maio, quando saíssem da lista de escassez.

A Novo Nordisk reduziu seu guidance de lucros à medida que a concorrência intensifica e a pressão sobre versões genéricas de seus medicamentos de sucesso Ozempic e Wegovy freiam as vendas.

"A Novo Nordisk está focada em prevenir a manipulação ilegal e insegura; no entanto, a pesquisa de mercado mostra que a manipulação em massa continua", disse a empresa em um comunicado.

A farmacêutica dinamarquesa agora espera um crescimento do lucro operacional de 4% a 7% em taxas de câmbio constantes este ano, ante 4% a 10% anteriormente. O crescimento das vendas é esperado entre 8% e 11% (de 8% a 14% anteriormente).

O lucro líquido no terceiro trimestre caiu 27%, para 20 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 3,08 bilhões), enquanto as vendas aumentaram 5,1%, para 74,98 bilhões de coroas. Os lucros foram impactados por 9 bilhões de coroas em custos de reestruturação pontuais após a empresa anunciar recentemente planos de cortar 9.000 empregos, ou 11% de sua força de trabalho.

Uma previsão de analista da FactSet estimava o lucro líquido em 19,48 bilhões de coroas sobre vendas de 76,53 bilhões de coroas. Fonte: Dow Jones Newswires.