Engie: lucro líquido alcança R$ 738 milhões no 3tri25, alta de 12,2% ante 3tri24

A Engie Brasil Energia registrou lucro líquido de R$ 738 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 12,2% em relação a igual período do ano passado. Pelo critério ajustado, o lucro líquido da companhia ficou em R$ 731 milhões, alta de 9,8% na mesma base de comparação. Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 1,88 bilhão, aumento de 13,8% frente o reportado no terceiro trimestre do ano passado. Descontados os ajustes relacionados a impairment e não recorrentes, além de efeitos do IFRS no segmento de transmissão e usinas cotistas, o Ebitda foi de R$ 1,76 bilhão, montante 10,5% maior do que o observado um ano antes.

A receita operacional líquida chegou a R$ 3,343 bilhões entre os meses de julho e setembro, o que corresponde a um aumento de 31,6% em relação ao mesmo intervalo de 2024. Conforme a companhia, o desempenho foi impulsionado pela eficiência da gestão operacional, aumento do volume de energia comercializada e performance dos empreendimentos de geração e transmissão. "Nosso foco está em ampliar a performance do portfólio de ativos para elevar a segurança energética nacional e fortalecer nossa carteira de clientes com uma atuação consolidada no mercado livre", disse o diretor-presidente da Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini, à Broadcast, sistema de notícas em tempo real do Grupo Estado. A Engie destacou o crescimento de 17,6% na carteira de clientes no terceiro trimestre deste ano, e as novas transações de venda de energia (sem considerar as operações de trading), que totalizaram 4.668 MW médios de energia comercializada, um volume 15,3% superior ao do terceiro trimestre de 2024.