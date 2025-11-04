Indústria opera 2,3% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, mostra IBGE

A indústria brasileira chegou a setembro operando 2,3% acima do patamar de fevereiro de 2020: 11 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em setembro, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de produtos do fumo (76,6%), outros equipamentos de transporte (26,2%), impressão e reprodução de gravações (18,1%) e máquinas e equipamentos (13,1%).