Haddad diz que Selic terá de cair apesar de pressão dos bancos e torcida contra do mercado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 4, que, apesar da pressão dos bancos para que o Banco Central (BC) não baixe os juros, a taxa Selic terá que cair. "Não tem como sustentar 10% de taxa de juros real. Com inflação a partir de 4,5%, você vai sustentar um juro (básico, Selic) a 15%?", disse, em evento da Bloomberg Green sobre COP-30, em São Paulo.

O ministro afirmou que o Brasil está em uma situação muito melhor do que analistas liberais afirmam, e os indicadores mostram isso. "Economia é indicador e eles parecem não prestar atenção nos indicadores", disse, enfatizando que o governo Luiz Inácio Lula da Silva entregará, em seus quatro anos de mandato, a menor inflação e o menor desemprego da história do Brasil, além do maior crescimento desde 2010 - quando Lula deixou a presidência. Segundo Haddad, a inflação já está cedendo, convergindo para a meta, mas ele observa o mercado financeiro torcendo contra. Disse também que o governo Lula pode entrar bem em 2026, terminando o mandato com indicadores econômicos superiores. Reforma de renda

O ministro da Fazenda enfatizou que o Brasil deve votar em breve uma nova etapa da reforma da renda no Brasil, diminuindo a desigualdade que, segundo ele, impede o crescimento econômico. "Não existe crescimento com esse nível de desigualdade", disse, ponderando, contudo, que o governo deve entregar o menor índice de Gini da história recente. Haddad afirmou, ainda, que o presidente Lula tem muita sensibilidade social, visto que ele não aceita déficit habitacional nem o aumento do desmatamento.