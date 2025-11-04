Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura

A primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 10h07 desta terça-feira, 4, informou o Banco Central. Nesta fase, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e os oito diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia, para embasar a decisão sobre a taxa Selic. A decisão será divulgada na quarta-feira, 5, a partir das 18h30. O mercado está unânime quanto à manutenção da Selic em 15% nesta reunião, e, segundo pesquisa Projeções Broadcast, a maioria das instituições (92%) prevê que a taxa fique estável nesse nível até, pelo menos, o final do ano.

Para analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), na comunicação desta quarta-feira, é provável que o Copom mantenha a mensagem principal de que o juro ficará em patamar significativamente contracionista por período prolongado. Eles avaliam que o cenário entre reuniões se desenvolveu em linha com o esperado pelo colegiado; com dados mais benignos de inflação corrente, apesar das expectativas ainda desancoradas, e sinais mistos da atividade, mas com indicação de uma ligeira desaceleração. Enfatizam que há, no entanto, grande incerteza sobre o cenário no ano que vem. No âmbito doméstico, o destaque é o ambiente fiscal, com a proximidade do período eleitoral. Já no internacional, a grande interrogação é se haverá continuidade no ciclo de afrouxamento promovido pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), frente a dados mais fortes do que o esperado do mercado de trabalho, atividade e inflação nos Estados Unidos. Desde a última reunião, a mediana do Focus para a inflação de 2025 diminuiu de 4,83% para 4,55% - ligeiramente acima do teto da meta de inflação, de 4,50% -, e de 2026, de 4,30% para 4,20% - ainda acima do centro da meta, de 3,0%. No intervalo, o IPCA-15 desacelerou a 0,18% em outubro, ante 0,48% em setembro. Em 12 meses, arrefeceu de 5,32% para 4,94%.