PMI industrial dos EUA sobe a 52,5 em outubro, mostra pesquisa final da S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos subiu de 52 em setembro para 52,5 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global. O resultado definitivo de outubro veio acima da estimativa preliminar, de 52,2, e reflete o crescimento mais rápido da demanda por bens em 20 meses, conforme o relatório.

Apesar disso, a S&P Global nota que há peso das tarifas sobre exportações e aumento acentuado nos custos de produção.