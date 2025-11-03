Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pfizer entra com 2º processo em busca de bloquear tentativa da Novo Nordisk de adquirir Metsera

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Pfizer entrou com um segundo processo contra a Novo Nordisk e a Metsera nesta segunda-feira, 3, alegando que a tentativa da farmacêutica dinamarquesa de superar sua oferta para adquirir a empresa de biotecnologia viola as leis antitruste.

Segundo a Pfizer, a ação é anticompetitiva para proteger sua posição dominante no mercado de medicamentos para obesidade GLP-1 e afirma que a Novo Nordisk está "capturando e eliminando um concorrente americano nascente antes que ele obtenha o apoio da Pfizer, uma das principais empresas farmacêuticas dos EUA."

Em setembro, a Pfizer concordou em pagar até US$ 7,3 bilhões pela Metsera, o que a colocaria de volta na corrida pela próxima geração de medicamentos GLP-1. Mas, na semana passada, a fabricante do Ozempic, Novo Nordisk, ofereceu comprar a empresa por até US$ 9 bilhões, o que foi considerada como oferta superior.

Na sexta-feira, a Pfizer entrou com seu processo inicial contra as duas empresas, dizendo que a oferta de aquisição da Novo Nordisk não pode ser considerada superior porque não é razoavelmente provável que seja concluída nos termos propostos.

Uma porta-voz da Novo Nordisk disse na sexta-feira que as alegações da Pfizer no processo inicial eram "sem mérito", acrescentando: "Nós nos defenderemos vigorosamente em qualquer litígio." A Metsera disse que "discorda das alegações na queixa da Pfizer." Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

