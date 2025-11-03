Pfizer entra com 2º processo em busca de bloquear tentativa da Novo Nordisk de adquirir Metsera

Segundo a Pfizer, a ação é anticompetitiva para proteger sua posição dominante no mercado de medicamentos para obesidade GLP-1 e afirma que a Novo Nordisk está "capturando e eliminando um concorrente americano nascente antes que ele obtenha o apoio da Pfizer, uma das principais empresas farmacêuticas dos EUA."

A Pfizer entrou com um segundo processo contra a Novo Nordisk e a Metsera nesta segunda-feira, 3, alegando que a tentativa da farmacêutica dinamarquesa de superar sua oferta para adquirir a empresa de biotecnologia viola as leis antitruste.

Em setembro, a Pfizer concordou em pagar até US$ 7,3 bilhões pela Metsera, o que a colocaria de volta na corrida pela próxima geração de medicamentos GLP-1. Mas, na semana passada, a fabricante do Ozempic, Novo Nordisk, ofereceu comprar a empresa por até US$ 9 bilhões, o que foi considerada como oferta superior.

Na sexta-feira, a Pfizer entrou com seu processo inicial contra as duas empresas, dizendo que a oferta de aquisição da Novo Nordisk não pode ser considerada superior porque não é razoavelmente provável que seja concluída nos termos propostos.

Uma porta-voz da Novo Nordisk disse na sexta-feira que as alegações da Pfizer no processo inicial eram "sem mérito", acrescentando: "Nós nos defenderemos vigorosamente em qualquer litígio." A Metsera disse que "discorda das alegações na queixa da Pfizer." Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado