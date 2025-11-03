Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oi transfere interconexão de chamadas via redes de cobre para meio digital

Autor Agência Estado
A Oi concluiu o processo de digitalização das interconexões com outras operadoras. Na prática, a empresa trocou a linha de telefonia fixa convencional, baseada em cabos de cobre, por uma linha que utiliza a internet como meio de transmissão.

A interconexão é a ligação entre as redes de telecomunicações das diferentes operadoras, permitindo que os usuários de cada rede consigam se comunicar. Esse modelo entrou em vigor após a privatização das telecomunicações no Brasil, em 1998. Até então, a prestação do serviço ocorria pelo monopólio público. Depois disso, a interconexão passou a ser uma exigência para as empresas privadas, sob fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Há um ano, a Oi foi autorizada a mudar o regime de prestação do serviço de telefonia fixa, que passou de concessão para autorização. Com isso, a operadora ganhou sinal verde para desmobilizar o serviço de telefonia fixa nas localidades onde o serviço caiu em desuso, podendo retirar e vender as redes de cobre. Como contrapartida, assumiu o compromisso de manter o serviço funcionando até 2028 em 2,8 mil cidades onde não há alternativa de telefonia.

Segundo a Oi, a digitalização exigiu um trabalho técnico extenso, levando à substituição de equipamentos antigos por soluções baseadas em uma nova infraestrutura da rede para transmitir dados de forma digital, envolvendo 258 operadoras em 27 Estados. A rede antiga envolvia 370 mil quilômetros de cabos de cobre e 80 mil estações, que estão sendo desmobilizados. No novo formato, são apenas duas estações digitais, localizadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

A mudança também atingiu os antigos orelhões, que passaram por uma atualização tecnológica em diversas localidades. Em parceria com a empresa americana Hughes, a Oi migrou o serviço para operação via satélite, garantindo conectividade em mais de 7 mil pontos, sobretudo em comunidades remotas que ainda dependem da telefonia fixa como recurso essencial de comunicação.

A conclusão dos trabalhos ocorreu em um momento em que a Oi está sob intervenção da Justiça. A empresa teve a administração afastada no fim de setembro, conforme decisão da 7ª Vara de Recuperações e Falências, onde corre seu processo de recuperação judicial. A empresa está em situação pré-falimentar, e a Justiça decidirá em novembro se mantém o processo de recuperação ou se determina a liquidação da companhia para saldar as dívidas com credores.

