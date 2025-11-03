Kimberly-Clark compra Kenvue, dona da Tylenol e Neutrogena, por US$ 48 bilhões

Pelos termos do acordo, os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação em dinheiro e 0,14625 ação da Kimberly-Clark para cada papel detido, valor equivalente a cerca de US$ 21 por ação.

A Kimberly-Clark anunciou nesta segunda-feira, 3, um acordo para comprar a Kenvue, ex-divisão de consumo da Johnson & Johnson, por cerca de US$ 48,7 bilhões, em uma operação que cria um dos maiores grupos globais de saúde e bem-estar. O negócio combina marcas como Huggies, Kleenex, Tylenol e Neutrogena e deve gerar receita anual de cerca de US$ 32 bilhões.

Após a conclusão, esperada para o segundo semestre de 2026, os atuais acionistas da Kimberly-Clark terão 54% da companhia combinada, e os da Kenvue, 46%.

A transação ocorre em meio a uma crise de reputação enfrentada pela Kenvue, após o governo de Donald Trump associar o uso do princípio ativo do analgésico Tylenol durante a gravidez a casos de autismo.

A companhia prevê sinergias anuais de US$ 2,1 bilhões em até três anos após a fusão e espera que o negócio aumente o lucro ajustado por ação a partir do segundo ano. O financiamento virá de caixa próprio, nova dívida e da venda de 51% de sua unidade internacional de cuidados familiares e profissionais.

O presidente da Kimberly-Clark, Mike Hsu, afirmou que a operação "é um poderoso próximo passo" na estratégia de focar em negócios de maior margem. Já o presidente do conselho da Kenvue, Larry Merlo, disse que o acordo oferece "valor imediato e potencial de alta substancial" aos acionistas.