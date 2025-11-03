IMD: Brasil sobe quatro posições em ranking de competitividade digital

O Brasil subiu quatro posições e passou a ocupar o 53º lugar no ranking de competitividade digital. O levantamento, que mede a capacidade de adoção de novas tecnologias, é feito anualmente pela escola de negócios suíça IMD (Institute for Management Development), tendo na liderança a própria Suíça. Na sequência, Estados Unidos e Cingapura aparecem no topo. Após estagnar nos rankings de 2023 e 2024, o Brasil evoluiu na produção de publicações de pesquisas - quesito onde o País mostra sua melhor colocação (9º lugar) - e nos investimentos privados em inteligência artificial. Também são destaques positivos a adoção de robôs em educação e pesquisa e desenvolvimento, bem como o uso de serviços públicos online pela população. Com isso, o Brasil ultrapassou África do Sul, Eslováquia, Bulgária e Turquia, nações que estavam à sua frente no ranking do ano passado.

Por outro lado, o País ainda aparece dentre as últimas posições na integração entre universidades, empresas e setor público, no financiamento da inovação, na atração de profissionais estrangeiros altamente qualificados e no intercâmbio de conhecimento com o exterior. Na avaliação de pesquisadores da Fundação Dom Cabral (FDC), parceira do IMD no ranking, os resultados demonstram uma recuperação gradual da competitividade digital brasileira, com destaque aos avanços em produção científica e na adoção de novas tecnologias. Mas também reforçam a necessidade de o Brasil enfrentar desafios estruturais à sua competitividade. Nesse sentido, defendem os pesquisadores, uma maior coordenação entre poder público, iniciativa privada e instituições de ensino pode promover um ambiente mais inovador e produtivo. Além disso, é apontada como "imprescindível" uma revisão profunda das políticas educacionais e profissionais, privilegiando o treinamento técnico especializado, junto com o investimento estratégico em pesquisa e desenvolvimento. Diretor do núcleo de inovação, IA e tecnologias digitais da FDC, Hugo Tadeu observou na apresentação do estudo à imprensa que os investimentos em tecnologia também são afetados por desafios econômicos e pelo alto custo de financiamento. "É óbvio que juros acima de 15% são um desafio para as empresas brasileiras e estrangeiras na expansão e acesso das tecnologias", comentou Tadeu.