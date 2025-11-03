Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor da Aneel recomenda pela renovação por 30 anos da Light RJ, em voto antecipado

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Gentil Nogueira disponibilizou nesta segunda-feira, 3, o seu voto favorável à renovação do contrato, por 30 anos, na concessão da Light Rio de Janeiro. A deliberação em colegiado será na terça-feira, 4, e o voto do relator foi disponibilizado antecipadamente.

A prorrogação contratual já tinha o aval da área técnica do órgão regulador. Isso porque, de acordo com parâmetros estabelecidos pelo governo, houve cumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira e dos critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica.

A saúde financeira e qualidade do serviço são os dois pilares para a verificação da renovação. Em setembro de 2005, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, teve reunião com prefeitos de municípios do Rio de Janeiro atendidos pela concessionária.

Na ocasião foi apresentada carta com a assinatura de mais de 30 prefeitos, o que corresponde a 70% da área de concessão da Light.

O documento solicitava a renovação da concessão, informando ainda sobre a melhoria no atendimento e comprometimento de investimentos na concessão.

