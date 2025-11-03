Diretor da Aneel recomenda pela renovação por 30 anos da Light RJ, em voto antecipado
O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Gentil Nogueira disponibilizou nesta segunda-feira, 3, o seu voto favorável à renovação do contrato, por 30 anos, na concessão da Light Rio de Janeiro. A deliberação em colegiado será na terça-feira, 4, e o voto do relator foi disponibilizado antecipadamente.
A prorrogação contratual já tinha o aval da área técnica do órgão regulador. Isso porque, de acordo com parâmetros estabelecidos pelo governo, houve cumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira e dos critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica.
A saúde financeira e qualidade do serviço são os dois pilares para a verificação da renovação. Em setembro de 2005, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, teve reunião com prefeitos de municípios do Rio de Janeiro atendidos pela concessionária.
Na ocasião foi apresentada carta com a assinatura de mais de 30 prefeitos, o que corresponde a 70% da área de concessão da Light.
O documento solicitava a renovação da concessão, informando ainda sobre a melhoria no atendimento e comprometimento de investimentos na concessão.