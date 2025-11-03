Diretor da Aneel recomenda pela renovação por 30 anos da Light RJ, em voto antecipado

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Gentil Nogueira disponibilizou nesta segunda-feira, 3, o seu voto favorável à renovação do contrato, por 30 anos, na concessão da Light Rio de Janeiro. A deliberação em colegiado será na terça-feira, 4, e o voto do relator foi disponibilizado antecipadamente.

A prorrogação contratual já tinha o aval da área técnica do órgão regulador. Isso porque, de acordo com parâmetros estabelecidos pelo governo, houve cumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira e dos critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica.