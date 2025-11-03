Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, com setor automotivo, balanços e PMIs

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 3, impulsionadas por ações do setor automotivo e em compasso de espera por semana repleta de balanços corporativos. Investidores europeus também assimilaram índices de gerentes de compras (PMIs, em inglês) sobre a indústria doméstica. Perto do fechamento, Stoxx 600 operava em alta de 0,05%, a 572,15 pontos, estendendo avanço de sexta-feira quando fechou outubro como o seu quarto mês consecutivo de ganhos. Em Londres, o FTSE 100 encerrou em queda de 0,16%, aos 9.701,37 pontos.

Em Frankfurt, o DAX avançou 0,63%, a 24.110,43 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 0,14%, aos 8.109,79 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,11%, aos 43.223,00 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 0,08%, aos 16.045,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,23%, aos 8.446,04 pontos. As cotações são preliminares. Segundo analistas, o alívio das tensões sino-americanas e o otimismo com inteligência artificial (IA) estão impulsionando mercados acionários em nível global. Na Europa, o subíndice da indústria automotiva e de autopeças manteve alta robusta durante a sessão e subia 0,8% perto do fechamento, conforme investidores acompanham o alívio nas exportações da holandesa Nexperia - o que deve normalizar a produção de carros. Destaque do setor, a Renault avançou 2,1% em Paris, após assinar acordo para permitir ao grupo chinês Geely parte da operação da montadora francesa no Brasil. Além do automotivo, os subíndices europeus de tecnologia (+0,5%) e petróleo e gás (+0,4%) registraram ganhos.