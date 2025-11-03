BC e CMN publicam nova metodologia de apuração de capital mínimo para instituições autorizadas

O Banco Central e o Conselho Monetário publicaram nesta segunda-feira, 3, a nova metodologia de apuração de capital mínimo para instituições autorizadas. Com a nova regulação, a definição dos valores mínimos de capital social e de patrimônio líquido das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC passa a levar em conta principalmente as atividades efetivamente exercidas, e não mais o tipo específico de instituição. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o BC detalha que a partir de agora, além do capital exigido de acordo com as atividades, haverá uma parcela do capital mínimo para cobrir o custo inicial da operação e os custos associados aos serviços intensivos em infraestrutura tecnológica.

A primeira parcela será aplicada a todas as instituições, de acordo com sua complexidade, enquanto a segunda somente às instituições que pratiquem os serviços que requerem uso intensivo de tecnologia. Ainda segundo o BC, será aplicada ainda uma parcela adicional de capital às instituições que utilizem em sua nomenclatura a expressão "banco" ou qualquer termo que o sugira, em português ou em outro idioma. "A fixação de limites mínimos de capital social integralizado e de patrimônio líquido constitui medida essencial para assegurar a adequada estrutura patrimonial das instituições e a preservação da solidez do sistema como um todo", afirma a autarquia. As mudanças entram em vigor imediatamente, mas as instituições que já estão operando terão um cronograma de transição. Os prazos de transição também se aplicam a instituições com pedidos de autorização ou ampliação de atividades ainda em análise pelo BC.