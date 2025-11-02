OLX e Creditas encerram parceria de garantia locatícia

A OLX, dona do portal de anúncios imobiliários Zap, e a fintech Creditas anunciaram o fim da parceria que oferecia às imobiliárias um serviço de garantia locatícia operado em conjunto. As empresas trabalhavam juntas nesta frente desde 2021 e reforçaram a oferta do serviço em junho deste ano, captando clientes do QuintoAndar que ficaram sem o serviço com o encerramento do QuintoCred. Agora, a Creditas, que tinha acordo de exclusividade com a OLX, vai oferecer o serviço de garantia locatícia para outras plataformas de anúncios e também diretamente para as imobiliárias.

De acordo com executivos da Creditas, nada muda para os clientes que hoje têm contratos ativos de locação com a garantia dos aluguéis. Agora, novos contratos firmados por meio dos anúncios da OLX não poderão ter o serviço da Creditas, apenas de outras companhias. Na prática, as empresas não farão mais negócios juntas. "Neste momento, avaliamos em comum acordo que era melhor escolher caminhos separados. Agora vamos integrar a solução de garantia locatícia ao nosso ecossistema próprio de soluções imobiliárias", disse o líder de negócios da Creditas, Daniel Ricci. A empresa oferece soluções como financiamento imobiliário, empréstimo com garantia de imóveis (home equity) e antecipação de aluguéis. Figura do fiador