Zona do euro: taxa anual do CPI desacelera para 2,1% em outubro, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 2,1% em outubro, ante 2,2% em setembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta sexta-feira, 31.

A prévia de outubro veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.