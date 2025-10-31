Zona do euro: taxa anual do CPI desacelera para 2,1% em outubro, como previsto
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 2,1% em outubro, ante 2,2% em setembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta sexta-feira, 31.
A prévia de outubro veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.
O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,4% em outubro, repetindo a variação de setembro. O consenso da FactSet, porém, era de alta de 2,3%.