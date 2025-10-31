Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Usuários relatam instabilidade no aplicativo do Bradesco, que diz que problema foi regularizado

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira, 31, e múltiplos usuários reclamaram da dificuldade de utilizar o Pix. Procurado, o banco confirmou que o sistema de pagamento teve um "momento breve de intermitência", mas que já foi regularizado e funciona normalmente.

Mais cedo, o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, identificou um pico de 850 notificações sobre o Bradesco por volta de 7h25.

No Google, as buscas por "Bradesco" e "Bradesco fora do ar" também cresceram nesse horário.

