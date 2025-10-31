Usuários relatam instabilidade no aplicativo do Bradesco, que diz que problema foi regularizado
O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira, 31, e múltiplos usuários reclamaram da dificuldade de utilizar o Pix. Procurado, o banco confirmou que o sistema de pagamento teve um "momento breve de intermitência", mas que já foi regularizado e funciona normalmente.
Mais cedo, o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, identificou um pico de 850 notificações sobre o Bradesco por volta de 7h25.
No Google, as buscas por "Bradesco" e "Bradesco fora do ar" também cresceram nesse horário.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente